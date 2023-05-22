Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Çırak Bayırı mevkisi, Çorlu - Ergene yolu İstasyon Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ne çıkan yol ayrımında meydana geldi. Çorlu istikameti seyreden N.D. idaresindeki 49 AAG 782 plakalı otomobil ile K.Y.’nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü K.Y. ve arkasında bulunan yolcu S.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şase numarası kazıntı çıktı

Kazaya karışan motosikletin ise motor şase numarasının kazıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet, tedbir maksatlı çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, yediemin otoparkına konuldu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.