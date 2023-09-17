Otomobille motosiklet çarpıştı, baba ve kızı yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

Kaza, Yenidoğan Mahallesi D-100 yan yol Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GDU 299 plakalı otomobil ile M.Ç. hakimiyetindeki 01 BVB 74 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan M.Ç. ve kızı Y.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve kızı ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.