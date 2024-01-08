Otomobille polisten kaçan şahıslarda uyuşturucu ve tarihi eser çıktı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devriye halinde denetimlerde bulunan polis ekipleri kaçma teşebbüsünde bulunan aracı uzun süre kovalama sonrası durdurulan araçta bulunan 4 şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, aparat ve 9 adet tarihi sikke ele geçirildi. Polis ekipleri araç içinde bulunan 4 şahsı gözaltına aldı.

Otomobille polisten kaçan şahıslarda uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde devriye halinde denetimlerde bulunan polis ekipleri kaçma teşebbüsünde bulunan aracı uzun süre kovalama sonrası durdurulan araçta bulunan 4 şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, aparat ve 9 adet tarihi sikke ele geçirildi. Polis ekipleri araç içinde bulunan 4 şahsı gözaltına aldı.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin Akhisar Caddesi üzerinde devriye halinde iken; Ekiplerin denetiminden kaçma teşebbüsünde bulunan şüpheli bir araç, yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet kırılmış halde uyuşturucu madde kullanmaya yarar aparat, 9 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen madeni sikke, 3 adet bıçak ve Bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca şahısların alınan beyanları doğrultusunda ilişkili olduğu tespit edilen bir şahıs ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarar payp tabir edilen aparat, 0.1 gr metamfetamin maddesi ele geçirilerek el konuldu.