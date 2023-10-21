Otomobille ticari taksi çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille hafif ticari taksinin çarpışması neticesi 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Otomobille ticari taksi çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobille hafif ticari taksinin çarpışması neticesi 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. yönetimindeki 41 T 3037 plakalı ticari taksi ile Z.Y. idaresindeki 34 FLE 472 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Z.Y.’nin eşi ile 2 çocuğu ve sürücü B.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumları hafif olduğu öğrenilen yaralılar ambulansa çevre hastaneye kaldırdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, bir saat önce de aynı yerde halk otobüsü ile işçi servisinin çarpışması neticesinde 11 kişi yaralanmıştı.