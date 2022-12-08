Otomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada otomobillerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobillerde ruhsatsız silahlar ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada otomobillerde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği uygulamalarda şüpheli 2 otomobil durduruldu. Durdurulan otomobillerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi bulunarak el konuldu.

Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.