Otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne başta olmak üzere 7 ilde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne başta olmak üzere 7 ilde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Ülkemize yabancı plakalı 41 adet otomobil cinsi araç getirildiği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Edirne başta olmak üzere 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyon sonucu otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip üzerine Türk plakası taktırarak sattıkları iddiasıyla yakaladıkları 8 şüpheliden 4’ünü tutukladı.

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hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirdikleri araçları yakınlarının adına tescil ettiren, motor ve şasi numaraları ile plaka ve bazı parçalarını değiştirdikten sonra satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Edirne başta olmak üzere Trabzon, Zonguldak, Burdur, İstanbul, Kırklareli ve Antalya’da düzenlenen operasyon sonucu 7 araca el konuldu. Yapılan incelemelerde bu araçların sahte belgelerle satıldığı tespit edildi.

41 otomobilin Yurt dışından getirildiğini tespit eden ekipler, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen zanlılardan 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı
Otomobilleri motor ve şasi numaralarını değiştirip sattıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı