Otomobillerin lastiklerine zarar veren şahıs kameralara yakalandı
Ankara'da park halindeki araçların lastiklerine zarar verildi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, yol kenarında park halinde duran araçların lastiklerine kesici aletle zarar verdi. Şahıs, lastikleri patlattıktan sonra olay yerinden kaçarken, durumun farkına sabah varan araç sahipleri ise polise şikayette bulundu.
Ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.