Otomotiv endüstrisi yüzde 22 artışla bu yıla lider başladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 artışla 2,7 milyar dolar oldu. Otomotiv tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşan ve yine lider olan sektör, ülke ihracatından da yüzde 14 pay aldı.

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ocak ayı ihracatı yüzde 20,5 artarak 1 milyar 143 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 37 artışla 893 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 14 azalarak 399 milyon dolar, çekiciler ihracatı da yüzde 151 artarak 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 55 arttı.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya’ya ihracatta yüzde 31 oranında artış görülürken, İtalya’ya yüzde 20, Fransa’ya yüzde 36, Rusya’ya yüzde 34, Polonya’ya yüzde 25, İspanya’ya yüzde 11, Romanya’ya yüzde 15 artış yaşandı. Buna karşılık Mısır’a ihracat yüzde 27, Slovenya’ya da yüzde 36 düştü.

Binek otomobillerde önemli pazarlar olan Birleşik Krallık’a yüzde 115, Fransa’ya yüzde 104, İspanya’ya yüzde 56, Polonya’ya yüzde 58, Slovenya’ya yüzde 46 ihracat artışı görülürken, Mısır’a yüzde 95, Macaristan’a yüzde 90 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a yüzde 37, Fransa’ya yüzde 21, Almanya’ya yüzde 12, Şili’ye yüzde 100 ihracat düşüşü, ABD’ye yüzde 34, İspanya’ya yüzde 171 ihracat artışı kaydedildi.

Çekiciler ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 186, Almanya’ya yüzde 128, Polonya’ya yüzde 119 ihracat artışı yaşandı.

Almanya’ya yüzde 27, Fransa’ya yüzde 56 artış

Ocakta sektörün en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 27 artışla 413 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 12,5 artışla 301 milyon dolarlık, Fransa’ya da yüzde 56 artışla 284 milyon dolar ihracat oldu. İspanya’ya yüzde 49, İtalya’ya yüzde 20, Polonya’ya yüzde 44, Belçika’ya yüzde 42, Rusya’ya yüzde 18, Romanya’ya yüzde 26, İsveç’e yüzde 51 ihracat artışı görülürken, ABD’ye yüzde 12, Fas’a yüzde 22, Mısır’a yüzde 80 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ülkelerine ihracat artışı yüzde 35

Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 68,6 pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 35 artışla 1 milyar 863 milyon dolar ihracat yapıldı. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 15, Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 28, Orta Doğu ülkelerine yüzde 40 ihracat artışı yaşandı.