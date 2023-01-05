Otomotiv sektörüne nitelikli işgücü sağlayacak protokol

Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarının geliştirilmesine öncelik veren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İnallar ile özel bir protokole imza attı. Yapılan anlaşma ile teknik bilgi ve becerisi yüksek nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması adına ortak çalışmalar yürütülecek.

BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından altyapısı hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Firma Genel Müdürü Hüseyin Tetik imza attı. Törende Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, akademisyenler ve firma temsilcileri de hazır bulundu.

İmza öncesi kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin içerisinde bulundukları şehrin ihtiyaçlarını dikkate alan, akademik ve bilimsel deneyimi ile bu alanlarda çözüm üretmeye çalışan nitelikli kurumlar olduğunu vurguladı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin de tüm çalışmalarını bu misyon üzerinden yürüttüğüne işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Toplum, insanlardan oluşuyor. Bizler de gerek toplum genelinde gerekse de birey özelinde faydalı olarak her türlü çalışmada üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu da bir ayrım gözetmeksizin, gelen tüm taleplere karşılık vererek yapmaya gayret ediyoruz. Başta öğrencilerimiz, partner kurumlarımız, toplum ve ülkemiz bu faaliyetlerden yararlanıyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz vasıtasıyla firmamız ile özel bir protokole imza atmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. İşbirliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Bilimin gücünü yanımıza aldık”

Firma Genel Müdürü Hüseyin Tetik ise kurum olarak sürekli dönüşen ve gelişen bir alanda hizmet verdiklerinin altını çizdi. Elektrikli araçlara dönüş, alternatif enerji kaynakları ve mobilite konuları gibi hızlı dönüşümlerin yaşandığı sektörde öncü olmaya gayret ettiklerini kaydeden Genel Müdürü Hüseyin Tetik; “Kişisel olarak eğitime çok önem veren biriyim. Üniversitelerin çok uzun yıllarda ulaşabileceğiniz bilgiyi, kısa eğitim sürecinde bizlere sunduğunun farkındayım. Dolayısıyla hızlı dönüşümün yaşandığı teknolojik dünyada, üniversite ile işbirliği yapmak bizim için çok büyük bir önem taşıyor. İmzalayacağımız protokol sayesinde bilimin gücünü yanımıza almış olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği bizlere sağlayan tüm üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolüne imza atıldı.