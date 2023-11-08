Otomotiv Topluluğu öğrencileri sektör temsilcilerini ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Otomotiv Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen seminerler serisinde Türkiye’nin ve Bursa’nın önde gelen sektör temsilcileri öğrencilerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyona BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Sevilgen, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalar, oluşturulan fuaye alanında stant açtı. Rektör Yılmaz ve beraberindekiler stantları ziyaret etti.

Programın açılış töreninde konuşan Rektör Yılmaz, üniversitedeki öğrenci topluluklarının aktif çalışmalarından ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Yaklaşık 130 öğrenci topluluğuna sahip olduklarını açıklayan Yılmaz; “Kendi içerisinde meslek, bilim ve kültür toplulukları olarak ayrışıyorlar. Önceki yıldan itibaren misafir öğrencilerimiz için de topluluklar kurulmaya başladı. Bu çeşitlilik ve öğrencilerimizin sosyal hareketliliği bizleri mutlu ediyor. Düşünen, araştıran ve sorgulayan gençleri sahip olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki 23 Araştırma Üniversitesinden birisi olduklarına işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu ligin içerisinde üst sıralara çıkabilmek adına eğitim-öğretimin yanı sıra bilimsel ve akademik çalışmalara her zamankinden daha fazla önem verdiklerini kaydetti. Fakülteler, meslek yüksekokulları ve diğer tüm birimlerin bu faaliyetlerin geliştirilmesinde özel bir yeri olduğunun altını çizen Rektör Yılmaz; “Mühendislik Fakültemiz de bu kıymetli birimlerin başında geliyor. Otomotiv Mühendisliği Bölümümüz, Türkiye’de sınırlı sayıda bulunan ve değerli projelere imza atan bölümlerimizin başında geliyor. Bursa ve sektör temsilcileri için de ayrıca önem taşıyor. Bu değere denk düşecek şekilde öğrencilerimizin de aynı bilinçle hareket etmesi, kıymetli organizasyonlara imza atmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Otomotiv Topluluğu Seminerleri programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, katkı veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Sevilgen ise yaptığı konuşmasında küresel otomotiv endüstrisinin dijitalleşme, otonom sürüş teknolojileri ve yeni üretim birleştirme teknolojilerinin yanı sıra alternatif enerjilerle çalışan yeni nesil taşıt teknolojileri anlamında büyük bir dönüşüme hazırlandığını ifade etti. Bu dönüşüme bağlı olarak yaklaşık 5 ila 10 yıl içerisinde yeniliklerin hızlı bir şekilde gerçekleşmeye devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Gökhan Sevilgen; “Bu değişiklikler, geçtiğimiz 50 yıla kıyasla çok daha büyük boyutta olacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede rekabet üstünlüğü yarışında otomotiv sektöründe olan kuruluşların öncelikle atmaları gereken adım Ar-Ge faaliyetlerini daha da güçlendirmeleridir. OttoSem etkinliği de bu kapsamda sektördeki yeniliklere ışık tutan bir organizasyon olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

Otomotiv Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. M. İhsan Karamangil de ikincisini düzenledikleri OttoSem’in başarıyla tamamlanacağına inandığını belirterek, katkı veren herkese teşekkür etti. Organizasyon, sektör temsilcilerinin ağırlandığı seminerler serisinin ardından sona erdi.