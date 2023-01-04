Otomotivde 2023 hedefi 34 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 5,7 artışla 30 milyar 996 milyon dolar oldu. Geçen yılın son ayında ise yüzde 6,7 artışla 3 milyar 157 milyon dolar ihracata imza atan sektör, böylece aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2022 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 5,7 artışla 30 milyar 996 milyon dolar oldu. Tarihindeki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşan sektör, ülke ihracatında ise ikinci sırada yer aldı. Otomotiv, geçen yıl euro/dolar paritesi kaynaklı 3 milyar dolarlık kayıp da yaşadı.

OİB Yetkilisi, “Yıl boyunca çip krizinin etkilerinin sürdüğü, yüksek enflasyon, artan enerji maliyetleri ve küresel resesyon riski gibi faktörlerle katlanarak büyüyen sorunların, Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte iyice derinleştiği zorlu bir yılı geride bıraktık. En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere ekonomide yaşanan yavaşlama ve talep değişimlerine rağmen gerek aralık ayında gerekse 2022 yılı boyunca otomotiv ihracatımızda artış kaydettik. Diğer yandan endüstrimizde euro/dolar paritesi kaynaklı yaşadığımız 3 milyar dolarlık hatırı sayılır bir kayıp söz konusu. Bu nedenle 2022 yılını yaklaşık 31 milyar dolar ile kapatıyoruz” dedi.

Sektör için 2023 yılının ise ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan OİB Yetkilisi, “Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bu yıl hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık ihracatla ülke ihracatındaki sektörel şampiyonluğumuzu yeniden devralmayı hedefliyoruz” dedi.

En büyük ürün grubu tedarik endüstrisinde yüzde 10 artış

Otomotiv sektörünün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı 2022 yılında geçen yıla göre yüzde 10 artarak 12 milyar 983 milyon dolar olurken, aldığı pay da yüzde 41,9 olarak gerçekleşti. 2022 yılında otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 16, çekiciler ihracatı yüzde 71 artış gösterdi. Ülke grupları bazında en büyük pazar olan ve yüzde 64,7 pay alan AB ülkelerine 20 milyar 55 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine diğer Avrupa ülkelerine yüzde 8, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 16, Ortadoğu ülkelerine yüzde 20 ihracat artışı, Afrika ülkelerine yüzde 19 ihracat düşüşü yaşandı.

Aralık ayında en yüksek ihracat rakamı

Geçen yılın son ayında otomotiv endüstrisi yüzde 6,7 artışla 3 milyar 157 milyon dolarlık ihracata imza atarak Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer aldı. Endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 13,8 oldu. Otomotiv, aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Aralıkta en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu tedarik endüstrisi olurken, binek otomobiller, çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı çift haneli artış gösterdi. Ayrıca Polonya, Belçika, İsrail ve Rusya’ya yönelik çift haneli ihracat artışları dikkat çekti.

Tedarik sanayinde yüzde 7, binek otomobillerde yüzde 19 artış

Aralıkta en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7 artarak 1 milyar 122 milyon dolar oldu. Binek otomobil ihracatı yüzde 19 artışla 1 milyar 112 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 30 azalarak 438 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 58 artarak 227 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya’ya ihracatta yüzde 1 oranında düşüş görülürken, önemli pazarlardan Rusya’ya yüzde 56, İtalya’ya yüzde 13, Fransa’ya yüzde 18, İspanya’ya yüzde 37, Çekya’ya yüzde 33, Ukrayna’ya yüzde 79 ihracat artışı, Mısır’a yüzde 29 ve Fas’a ise yüzde 34 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan olan Fransa’ya yüzde 19, İtalya’ya yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 44, Almanya’ya yüzde 24, İsrail’e yüzde 140, Polonya’ya yüzde 235, Portekiz’e yüzde 157 ihracat artışı görülürken, İspanya’ya yüzde 13, İrlanda’ya yüzde 28, İsveç’e yüzde 19, Hollanda’ya yüzde 15, Mısır’a yüzde 84, ABD’ye yüzde 97 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık’a yüzde 44, İtalya’ya yüzde 32, Belçika’ya yüzde 23, Fransa’ya yüzde 31, Slovenya’ya yüzde 39, Almanya’ya yüzde 11 ihracat düşüşü, İspanya’ya yüzde 96, ABD’ye yüzde 100 ihracat artışı yaşandı.

Çekiciler ürün grubunda ise başlıca pazarlarımız olan Belçika’ya yüzde 713, Fransa’ya yüzde 67, İtalya’ya yüzde 54 ihracat artışı yaşanırken, Almanya’ya yüzde 21 ihracat düşüşü görüldü.

Diğer ürün grupları arasında yer alan otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise aralık ayında yüzde 37 artmış ve 203 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Aralıkta Fransa en büyük pazar oldu

Aralıkta en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 15 artışla 506 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın son ayında ikinci büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 3 artışla 358 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yine üçüncü büyük pazarımız olan İtalya’ya ise yüzde 11 artışla 318 milyon dolar ihracat kaydedildi.

Aralık ayında önemli pazarlardan Polonya’ya yüzde 32, Belçika’ya yüzde 24, İsrail’e yüzde 78, Rusya’ya yüzde 47, Romanya’ya yüzde 32, Portekiz’e yüzde 108 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 15, ABD’ye yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 18, Hollanda’ya yüzde 23 ihracat düşüşü yaşandı.

AB ülkelerine ihracat yüzde 11 arttı

Otomotivde en büyük ülke grubu olan ve yüzde 66,4 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 11 artışla 2 milyar 87 milyon dolar ile oldu. Geçen ay Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 41, Ortadoğu ülkelerine yüzde 46 ihracat artışı, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 29, Afrika ülkelerine yüzde 35 ihracat düşüşü yaşandı.