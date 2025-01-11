Otopark ücretleriyle ilgili yeni karar

Silivri Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci birleşiminde, 300 araçlık kapalı otopark ücret tarifesinde yapılacak değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan karara göre, otoparkın ilk bir saatlik kullanımı ücretsiz olacak. Bu düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda meclisin onayına sunuldu.

YENİ ÜCRET DÜZENLEMESİ ONAYLANDI

Belediye İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren 300 araçlık kapalı otoparkın mevcut ücret tarifesi, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelendi. Daha önce ilk 15 dakikanın ücretsiz, 15 dakika ile 1 saat arası kullanımın 45₺ olduğu mevcut tarifenin, ilk bir saat ücretsiz olarak değiştirilmesi teklifi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

KOMİSYONUN GÖRÜŞÜ VE DEĞERLENDİRMESİ

Yalçın Ekici’nin Başkanlığında toplanan komisyonun hazırladığı raporda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (f) bendi gereği yapılan incelemede, otopark hizmetinin vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede, ilk bir saatin ücretsiz olması yönündeki düzenleme önerisi, hem vatandaşlara kolaylık sağlama hem de otopark kullanımını teşvik etme amacı taşıyor.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Silivri Belediye Meclisi üyeleri, komisyon raporunu değerlendirerek önerilen değişikliği oy birliğiyle kabul etti. Yeni düzenlemenin vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracağı ve otopark hizmetine olan talebi artıracağı ifade edildi.