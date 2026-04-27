Otoparktaki otomobil, alev topuna döndü

Bursa'nın Karacabey ilçesi Karacabey Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Otoparktaki otomobil, alev topuna döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bursa’nın Karacabey ilçesi Karacabey Devlet Hastanesi’nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, hastaneye yakınını getiren Turgay Ç. isimli sürücü, 77 AAK 391 plakalı aracını hastane otoparkına park etti. Saat 10.45 sıralarında aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere dönüşen yangın, otoparkta paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine ilk olarak polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalışırken, kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.