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- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ertelendi
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerindeki düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ertelendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, köprü ve otoyol ücretlerinde yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, köprü ve otoyol ücretlerinde yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ocak 2024’e ertelendiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ocak 2024’e ertelendiğini açıkladı. Altın paylaşımında; "Kamuoyunun bilgisine
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" ifadelerini kullandı.