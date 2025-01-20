Otoyolda akrobasi hareketleri yaparak trafiği yavaşlattılar, o anlar kamerada

İstanbul’da bulunan Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bir grup motosikletli akrobasi hareketleri yaparak trafiğin olağan hızını yavaşlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şahısların yaptığı hareketler yürekleri ağızlara getirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir mevkiinde seyir halinde olan motosikletli bir grup motosikletleriyle ön kaldırıp akrobasi hareketleri yaptı. Trafiğin olağan akışını da yavaşlatan şahısların o halleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli grup içerisindeki şahısların tehlikeli hareketler sergileyerek otoyolda ilerlediği görüldü.