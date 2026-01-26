Otoyolda durdurulan tırda 6 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Sakarya’da polis ekiplerince yapılan operasyonda Anadolu Otoyolu’nda durdurulan tırda 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda B.Ş. (45) isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı tır, Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu Bekirpaşa gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 6 milyon 610 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.