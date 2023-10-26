Otoyolda feci kaza: 1 ölü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kamyon, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otoyolda feci kaza: 1 ölü
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kamyon, önünde seyir halinde olan tıra çarptı. Araç içerisinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan kamyon sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek-Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat B. kontrolündeki kamyon, aynı istikamette önünde ilerlemekte olan tırın dorsesine çarptı. Kazada sürücü Nihat B., araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Nihat B., kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.