Otoyolda gişe değiştiren otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

Bursa'da otoyol gişelerinde giriş değiştiren otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Otoyolda gişe değiştiren otomobil trafiği tehlikeye düşürdü
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Bursa’da otoyol gişelerinde giriş değiştiren otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Bursa Kuzey Gişelerinde yanlış gişeye giren otomobil tırların arasından geçerek trafiği tehlikeye düşürdü. Gişe görevlisi kaza olmasını önlemek amacıyla trafiği durdurdu. Yaşanan anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.