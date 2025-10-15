Otoyolda kaza: Hurdaya dönen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Anadolu Otoyolu’nun Sapanca geçişinde iki tırın karıştığı kazada, hurdaya dönen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Sapanca Yeni Mahalle mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yağ yüklü 42 RJ 360 plakalı tır aynı yönde ilerleyen ve yol çalışması sebebi ile yavaşlayan su yüklü 34 BFE 779 plakalı başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yağ taşıyan tırın çekici kısmı hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre emniyet şeridinden sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.