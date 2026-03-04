Otoyolda kontrolden çıkan otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada tıra çarpan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada tıra çarpan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Otoyolun Sapanca geçişinde meydana gelen kazada N.D. (66) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan M.T. (55) idaresindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Trafik araçların kaldırılmasıyla normal seyrine dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.