Otoyolda korkutan yangın: İplik yüklü tırın dorsesi küle döndü

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde iplik yüklü tırın dorsesi alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın havadan da görüntülendi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Yangın, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi, Akyazı ilçesi Vakıf Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 49 yaşındaki Serdar S. idaresindeki 53 ACD 039 çekici ve 34 BUM 525 dorse plakalı iplik yüklü tırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Zonguldak Alaplı’dan geldiği öğrenilen tırın sürücüsü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekti ve dorseyi ayırdı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın dorsesini sardı. Yükselen alevler otoyolun kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde dorse küle döndü.

Öte yandan, soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının olduğu bölge havadan da görüntülendi. Olayı anlatan sürücü Serdar S., “Zonguldak’tan geliyorum, aracım iplik makara yüklü. Lastik patladı, bilya dağıldı ve yangın çıktı, durduramadık. Müdahale ettik yangın tüpleriyle ancak başarılı olamadık. O esnada aracın çekici kısmını, dorsesinden ayırdım” dedi.