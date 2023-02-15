Otoyolda park halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyol park alanında bulunan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü yandı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı-Adana istikameti Damlama bölgesinde bulunan park alanında yer alan özel bir firmaya ait E.C.’nin sürücülüğünü yaptığı 34 ER 4446 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

26 kişinin yolculuk yaptığı öğrenilen otobüste çıkan yangın bir anda büyüdü. Yolcuların acilen tahliye edildiği yangına ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler kısa sürede yangını söndürdü. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangında şans eseri yaralanan olmadı.