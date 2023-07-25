Otoyolda plakasız motosiklet ile yatarak seyahat eden sürücüye ceza yağdı

Arnavutköy’de trafikte olmaması gereken hurda kayıtlı bir motosikletle otoyolda yatarak yolculuk yapan bir kişi polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücüye 9 bin 62 TL para cezası uygulanırken motosiklet ise otoparka çekildi.

Arnavutköy’de dün akşam saatlerinde plakasız bir motosiklet ile otoyolda yatarak yolculuk yapan kişi başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilmişti. Görüntülerle yapılan ihbar sonrasında harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri yapmış oldukları çalışma sonucunda motosiklet sürücüsünün Mustafa U. İsimli kişi olduğunu tespit etti. Yine yapılan incelemelerde motosikletin hurda kayıtlı olduğu, trafikte olmaması gerektiği de öğrenildi. Ekipler motosikleti çekiciyle otoparka çekerken sürücü Mustafa U.’ya 9 bin 62 TL para cezası kesildi.