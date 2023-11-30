Otoyolda seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı. Meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyolda seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı. Meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Akyazı kesimi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir haindeki otomobilin motor kısmında alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otomobil alevlere teslim oldu. Bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale gelirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman