Otoyolda seyir halindeki otomobil alev aldı, o anlar kameraya yansıdı

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil alev aldı. Sürücü ve yanındaki yolcu kendilerini son anda kurtarırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Siyan K. yönetimindeki 34 UG 5163 plakalı otomobil, Fenertepe Gişeleri mevkiine yaklaştığı esnada nedeni bilinmeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. Yanan otomobilde bulunan sürücü Şiyan K. ve yanında bulunan kişi kendisini araçtan son anda attı. Yanan otomobile ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Araçlarında bulunan yangın tüplerini alan vatandaşlar yanan otomobili söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri ise yanan otomobili söndürdü.

Otomobilin yandığı ve vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.