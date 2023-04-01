Otoyolda ters şeritten giden sürücü tehlike saçtı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gece yarısı ters yönde ilerleyen otomobil tehlike saçtı. O anlar saniye saniye kaydedilirken, diğer araç sürücüleri selektör yaparak ikazda bulundu.

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gece yarısı ters yönde süratli bir şekilde kilometrelerce seyir etti. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde bir facia yaşanmazken, diğer araç sürücüleri selektör yaparak ikazda bulundu. Otoyolda adeta ölüme meydan okuyan sürücü, başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.