Otoyolda traktörle seyir halindeki sürücüye ceza

Bursa’da otoyolda traktörle seyir halinde olan bir sürücü, Otoyol Jandarması Komutanlığı ve Otoyol Ana Kontrol Merkezi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolda traktörle seyir halinde bir aracın bulunduğu ihbarı üzerine Otoyol Jandarması ekipleri harekete geçti. Otoyol Ana Kontrol Merkezi kameralarından yapılan takip sonucu tespit edilen traktör, Bursa Batı gişelerinde durduruldu.

Yapılan incelemede sürücünün, otoyolda tarım aracı kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücüye bu ihlal nedeniyle bin 986 lira idari para cezası uygulandı.

Otoyolda seyri yasak olan traktör, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi ve trafikten men edildi.