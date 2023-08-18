Oturduğu daireyi ateşe verdi, kuzeni ve yengesi ölümden döndü

Bursa’da sinir krizi geçiren kişi yaşadığı evi ateşe verdi. Üst katta mahsur kalan 15 yaşındaki kuzeni ve yengesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken, polis kaçmak üzere olan şüpheliyi olay yerinde kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Hoşgör sokak üzerinde 2 katlı bir binanın 1. katında oturan Tarkan B. (29) maddenin etkisiyle evini ateşe verdi. Hızla büyüyen alevler daireyi sararken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, Nilüfer Polis Merkez’ine bağlı ekipler ise kaçmak isteyen 29 yaşındaki şüpheliyi olay yerinde yakalamayı başardı. Üst katta mahsur kalan Sevinç B. ve 15 yaşındaki kuzeni Cemre B., itfaiye ekiplerince evden çıkarılıp sağlık ekiplerine sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ve kızı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Karakola götürülen şüphelinin ifadesi alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.