ÖTV muafiyetli araçlar için bilinmesi gerekenler

Engelli bireylerde ÖTV muafiyetinin neye göre belirlendiği konusunda bilgi veren Dinçer Kılıç, “Özellikle 2022 yılında, ÖTV muafiyetli araçlara ilginin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Ancak ÖTV muafiyetinin ve gerektirdiği şartların bazı kişiler için tam anlaşılamaması durumuyla karşı karşıyayız. Özel Tüketim Vergisinin kısaltılmış hali olan ÖTV, pek çok mal ve hizmetin satışında ödenmesi zorunlu tutulan bir harcama vergisidir. Belli başlı bazı ürünlerin satışında Özel Tüketim Vergisinin ödenmesi de zorunlu kılınmıştır. Özel Tüketim Vergisinin ödenmesi noktasında indirim ya da muafiyet gibi çeşitli istisnai durumlar da görülebilir. ÖTV vergisinden muaf olabilmek için devlet tarafından belirlenen çeşitli koşulların sağlanıyor olması gerekir. 2018’de yürürlüğe giren yeni yasaya göre, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık raporunda engel oranının yüzde 90 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da B sınıfı bir ehliyet sahibi oldukları sürece, engelli bireye ait bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri engel sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına engel bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve B sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda belirtilen ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ancak bu koşulla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilir ve bu araçları kendileri kullanılabilirler” dedi.

ÖTV indiriminden faydalanmak için kişilerin sahip olması gerekenler ve ÖTV indirimiyle alınan araçların satışı hakkında konuşan Kılıç, “ÖTV indirimi yalnızca engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen kişilerin aracı mutlaka kendi üzerlerine almaları gerekmektedir. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engel oranına sahip bireylerinse bu istisnadan faydalanabilmesi için, kişinin engeline özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına engel bir durumun olmadığı Engelli Sağlık Kurulu raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Aynı zamanda, bu bireylerin B sınıfı bir ehliyete sahip olmaları gerekmekte. Engel oranı yüzde 90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) yüzde 90’ın üzerinde olan tüm engelliler tarafından ilk iktisap edilecek, yani ilk satın alınacak araçta ÖTV istisnasından yararlanmak mümkündür. Tüm binek otomobil modellerinde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedelin 450 bin 500 TL’nin altında olması gerekmektedir. Özel Tüketim Vergisi muafiyeti ile alınan araçlar, satış işlemleri gerçekleştikten sonra 5 yıl boyunca satışa çıkarılamaz. Buna rağmen eğer aracın satılması isteniyorsa bu durumda satış işlemleri gerçekleştirilmeden önce aracın ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutulmuştur” şeklinde konuştu.