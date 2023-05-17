Oy kullandığı okulda kalp krizi geçiren yaşlı adam ilk yardımla hayata tutundu

14 Mayıs seçim günü Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde oyunu kullanmak için gittiği okulda sıra beklerken kalp krizi geçiren vatandaş, o esnada orada bulunan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı ve İlk Yardım Eğitmeni Samet Çağlayan’ın müdahalesiyle hayata tutundu. Kalp krizi geçiren vatandaşa müdahale edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya gittiği Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulunda 66 yaşındaki Oktay Taş isimli vatandaş bir anda yere yığıldı. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken, o esnada okulda bulunan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, yaşlı adamın yanına giderek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Nefes kontrolü ve kalp masajının ardından bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Taş, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Çağlayan o anları anlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Oktay Taş’ın okul koridorunda beklediği esnada yere düşmesi, vatandaşların paniklemesi ve Çağlayan’ın müdahale edildiği anlar yer alıyor.

“İlk yardım eğitimi altından bilezik alınabilecek en iyi kişisel eğitimlerden bir tanesi”

Yaşlı adama ilk yardımı yapan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, “Milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla İnönü Okulumuzu ziyaret ettiğimiz vakit vatandaşların seslenmesi üzerine olay yerine gittim. Vatandaşımızın kalp krizi geçirdiğini gördüm. Hemen nefesle şuur kontrolü yaptığımda olmadığını fark ettim ve yapılması gereken şey temel yaşam desteği, masaj ve nefes olarak uygulamaya başladım. Allah’a şükür orada da kendine gelir gibi oldu sonrasında tekrar devam etti. Ambulans ekiplerimiz de hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Daha sonrasında ambulans ekiplerimize devrettik. İnşallah iyi olacak, haberlerini bekliyoruz” dedi.

“İlk yardım eğitimi altın bir bilezik”

Çağlayan, “İlk yardım eğitimi altın bir bilezik. Alınabilecek en iyi kişisel eğitimlerden bir tanesi. Hayatımız boyunca bizimle devam edecek bilgiler. Profesyonel olarak bu işi de yapıyorum eğitmenlik anlamında ama her vatandaşımızın mutlaka ilkyardım eğitimi alması gerekiyor. İlk ardım çok basit şeyler tabii ki biz doktor veya hemşire olmuyoruz ama öğrendiğimiz bir iki el hareketi hayat kurtarıcı müdahaleye dönüşebiliyor. O yüzden mutlaka herkesin ilkyardım şuurunu, ilk yardım kültürünü ve şuurunu artırması gerekir. Ailesiyle görüşüyoruz, dualar ediyoruz, şu anda uyutuyorlar yoğun bakımda ama gelen haberler iyileşeceği yönünde uyarılara tepki veriyormuş” diye konuştu.

“İlk yardım bilen birinin orada olması Oktay ağabey için son derece önemliydi”

İlk yardımın öneminden söz eden Çağlayan, “Nefes durduktan sonra beyin ölümü gerçekleşmesi için maksimum 3 ile 5 dakikalık bir süre var. Ben yaklaşık 1, 1,5’uncu dakikada oradaydım. 5 dakikadan sonrası genellikle olumsuz sonuçlanıyor çünkü beyin ölümü gerçekleştirdiğinden dolayı. Yani benim veya başka birinin orada olması Oktay ağabey için son derece önemliydi. Ama bana da bir şey olduğu zaman inşallah ilk yardım yapmayı bilen biri denk gelebilir. Ambulans ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyorlar ama 3-5 dakika içerisinde olay yerine gelemeyebiliyorlar gerek trafik olsun, adresin doğru verilmemesi olsun. O yüzden ilk yardım bilen insanların etrafımızda olması hepimiz içim büyük bir şans” şeklinde konuştu.

“İlk yardımın önemini anlıyoruz, başkanın orada bulunması bile bir şans bence”

Kalp krizi geçiren adamın oğlu Yasin Taş, “Babam 66 yaşında. Oy kullanmak için İsmet İnönü İlkokuluna gidiyor, o sırada ben evden tam çıkış yapıyordum, telefon geldi; ‘Babanız fenalaştı’ diye. Daha sonra ben evden direkt okula geçtim. Ambulans gelmişti zaten, ambulansla hastanenin acil kısmına getirdik. İlk söylenen iki kez kalbi durmuş. Acilde daha sonra müdahale edildi ve şu an yoğun bakımda kendisi, 72 saat kadar uyutuluyor tedbir maksatlı olarak. Daha sonra telefonla ulaşıldı, okulda ilk birinci ya da ikinci dakikada tam hatırlamıyorum müdahale edilmiş. Samet başkan bir kalp masajı ve solunum yardımı yapmış sağ olsun, teşekkür ederim, yardımcı olmuş Allah razı olsun. İlk yardım yapılmamış olsaydı doktorların da demiş olduğu gibi daha büyük kalıcı hasar da meydana gelmiş olabilirdi. İlk yardımın önemini anlıyoruz, başkanın orada bulunması bile bir şans bence” ifadelerini kullandı.