Oy kullanma saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanma saatlerini belirledi.

OY VERME SAATLERİ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI SHA.COM.TR'DE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.sha.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 SHA sayfasından ulaşılabilecek.

