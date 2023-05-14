Oy kullanmaya İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri getirdi
Silivri'de Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yoğunluğun yaşandığı okullarda bazı vatandaşların İlçe sağlık Müdürlüğü ekiplerinin getirdiği görüldü.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Silivri’de vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına geldi. Okullarda yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşları ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerinin getirdiği görüldü
Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.