Oy kullanmaya sağlık görevlileri getirdi
Silivri'de Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yoğunluğun yaşandığı okullarda bazı vatandaşların Silivri Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin getirdiği görüldü.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Silivri’de vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına geldi. Okullarda yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında yaşlı ve yürüyemeyecek durumda olan vatandaşları Silivri Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin getirdiği görüldü.
Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.