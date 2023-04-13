Oy pusulaları basılmaya başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı.

Oy pusulaları basılmaya başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Cumhurbaşkanı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulaları basılmaya başladı.

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulalarının basılmaya başlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçimi’nde kullanılacak oy pusulasının basım yerinde YSK üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle birlikte hazır bulunduk, uygun olan oy pusulasının basım işlemleri başlatılması talimatı verilmiştir" açıklamasında bulundu.