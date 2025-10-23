OYAK'tan uluslararası iş birliği hamlesi

OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Umman ziyareti esnasında dört stratejik anlaşma imzaladı. Madencilik, tarım-gıda ve bilişim alanlarında somut adımlar atılacak.

Umman’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliği ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü. İki ülkenin en üst makamları arasında yapılan görüşmeler esnasında, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi heyetleri dört anlaşmaya imza attı. Yapılan açıklamaya göre, OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi arasındaki stratejik ortaklığa resmiyet kazandıran anlaşmalar çerçevesinde, madencilik, tarım-gıda ve bilişim alanlarında somut adımlar atılacak olup bu kapsamda 23 Ekim 2025 tarihinde:

Bentonit madenciliği alanında faaliyet gösteren OYAK iştiraki Samaş Sanayi Madenleri A.Ş.’nin azınlık hisselerinin, OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi tarafından ortaklaşa kurulan OYAK Turkoman Yatırım A.Ş. (TOI) tarafından devralınmasına yönelik Hisse Edinim Ön Sözleşmesi imzalandı.

Tarım alanında ise, OYAK iştiraki olarak bitki koruma ve besleme ürünleri geliştirmek amacıyla Özbekistan’da kurulan Hektaş Asia LLC şirketine, OIA ile Özbekistan İmar ve Kalkınma Fonu ortaklığında kurulu bir fon olan Uzbek-Oman Investment Company LLC tarafından azınlık ortak olarak Yatırım yapılmasını içeren bir Hisse Edinim Ön Sözleşmesi imzalandı.

Gıda sektöründe, OYAK’ın bu alandaki çatı kuruluşu olan OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. ile Umman Yatırım Otoritesi’nin gıda yatırımlarını yöneten çatı şirketi Oman Food Capital arasında, farklı coğrafyalarda gıda alanındaki tecrübe ve iş birliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Bilişim alanındaki stratejik iş birliği çerçevesinde ise, OYAK bünyesindeki Innovance Bilgi Teknolojileri A.Ş. ile Umman Yatırım Otoritesi’nin telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Oman Datapark arasında çeşitli iş ortaklıklarının geliştirilmesini öngören bir başka İş Birliği Anlaşması imzalandı.

Umman Sultanlığı’nın yatırım fonu olan Umman Yatırım Otoritesi (OIA) ile her iki kurumun 250’şer milyon dolar katkı sağlamayı taahhüt ettiği toplam 500 milyon dolar büyüklüğündeki yatırım fonunun Türkiye ile Umman arasında ekonomik iş birliğini güçlendireceğini ifade eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, "Bu stratejik ortaklık aynı zamanda OYAK ile Umman Yatırım Otoritesi arasında uzun vadeli ve çok boyutlu bir iş birliği zemini oluşturacaktır. Kurulan ortaklık, şirketimizin portföyünü çeşitlendirmek ve uzun vadeli, inovasyon odaklı büyümeyi güvence altına almak için uluslararası bağlantılardan faydalanma stratejimizin de bir sonucudur" şeklinde konuştu.

İmzalanan dört anlaşma ile OYAK ve Umman Yatırım Otoritesi arasındaki stratejik iş birliğinin resmiyet kazandığını ifade eden Yalçıntaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şirketimizin uluslararası alandaki yatırımlarını genişletmesine katkı sağlayacak bu anlaşmalar, OYAK’ın küresel yatırım platformunda güçlü ve güvenilir bir oyuncu olarak mevcut konumunu güçlendirmesinin yanı sıra ülkemize yabancı sermaye girişi de sağlayacaktır. Umman Yatırım Otoritesi’nin çeşitli sektör ve coğrafyalardaki tecrübelerinden yararlanılmasına ve maden, liman, tarım ve gıda gibi farklı alanlarda karşılıklı bilgi paylaşımına imkân verecek bu imzalar; büyüme ve inovasyona yönelik uzun vadeli stratejimizin de önemli bir bileşeni olacaktır."