OYAK Yatırım, 2023'te büyüme ivmesini sürdürdü

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2023’te özkaynaklarının 5 milyar TL’yi aştığını bildiren OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., net kârının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 2 milyar TL’ye ulaştığını duyurdu.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., güçlü büyüme ivmesini 2023 yılında da sürdürdü. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, özkaynaklarının 2023’te 5 milyar TL’yi aştığını duyuran OYAK Yatırım, şirketin enflasyonlu mali tablolarına göre konsolide ana ortaklığa düşen net kârının ise bir önceki yıla göre yüzde 91 artarak 2 milyar TL’ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca şirketin enflasyon etkisi olmayan mali tablolarına göre konsolide ana ortaklığa düşen net kârı yüzde 186 artarak 3,2 milyar TL’ye ulaştı.

Güçlü bir iştirak yapısına sahip olan şirketin 2023 yılında konsolide net gelirleri enflasyon etkisi sonrasında yüzde 75 artarak 5,8 milyar TL’ye ulaşırken, enflasyon etkisi olmaksızın hesaplanan konsolide net gelirlerdeki artış oranı yüzde 180 olarak gerçekleşti.

OYAK Yatırım’ın iştiraklerinden OYAK Grup Sigorta’nın 2023 yılındaki kârlılığı 2,6 kat artarken, OYAK Portföy’ün kârlılığı ise 5,1 kat arttı. OYAK Portföy’ün yönettiği portföy büyüklüğü de aynı dönemde 27 milyar TL’yi aştı.

Türkiye’nin 11 ilinde 13 şube ile faaliyetlerini sürdüren OYAK Yatırım, bireysel, kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterilerine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık, yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmetleri sunuyor.