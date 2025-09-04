Oyun bilgisayarında ince tasarım, DLSS 4.0 ve RTX5070 deneyimi ile buluştu

Excalibur G915 2,3 kg ağırlığı ve 20,5mm inceliği ile oyun laptopında iddialı bir tasarım sunarken; RTX 5060 ve RTX5070 ekran kartı seçenekleri, DLSS 4.0 teknolojisi ve MUX Switch desteği sayesinde yapay zekâ destekli, akıcı ve güçlü bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Excalibur, G915 Gaming Laptop modeliyle oyunculara ve profesyonellere yepyeni avantajlar sunuyor. 165Hz yenileme hızı, yüzde 100 sRGB ekran desteği ve RTX 5060 ve RTX5070 ekran kartı seçenekleriyle donatılan Excalibur G915, DLSS 4.0 teknolojisi sayesinde yapay zekâ destekli çözünürlük yükseltme sağlayarak, görselleri daha akıcı ve detaylı hale getiriyor. MUX Switch özelliği ile dahili ve harici grafik kartları arasında geçişi optimize eden Excalibur G915, yoğun grafik işlemlerinde maksimum verim sağlıyor.

16" ekran ile AntiGlare geniş görüş

Excalibur G915’in 16 inçlik ekranının 15.6 inç cihaz kompaktlığında olmasıyla daha geniş bir görüntüleme alanı elde ediliyor. Antiglare özelliğiyle yansıma yapmayan bu ekran, 178" görüş açısı ile üst düzey görüntü deneyimi sunuyor. Ürünün 4 bölgeli RGB aydınlatmalı klavyesi oyun stilinin kişiselleştirmesine imkan tanırken, anti-ghosting teknolojisi sayesinde ise birden fazla tuşa aynı anda basıldığında dahi her komut eksiksiz algılanıyor. Bu teknoloji ile rekabetçi oyunlarda hızla verilen komutlar hatasız şekilde çalışıyor.

Nvidia RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartları ile en güncel performans

Nvidia’nın yeni nesil RTX 5060 ve RTX 5070 ekran kartlarına sahip olan Excalibur G915, 115W TDP değeri ve Dynamic Boost 2.0 teknolojisiyle ihtiyaç duyulan anlarda ekstra güç sağlıyor. DLSS 4.0 desteği ile grafikler hem daha akıcı hem de daha gerçekçi hale gelirken, yapay zekâ tabanlı işleme teknolojisi sayesinde sistem kaynakları daha verimli kullanılıyor. Cihazın yerleşik Copilot tuşu ise Microsoft’un sanal asistan desteğiyle iş akışını daha verimli hale getiriyor. Kullanıcılar bir tıklamayla Copilot’u etkinleştirerek görevlerini hızla tamamlayabiliyor.

Çoklu görev yönetiminde verimi artırıyor

13. Nesil Intel işlemcisi ile 24 MB Intel Akıllı Bellek ve 10 çekirdekli yapıya sahip olan Excalibur G915, 3.60GHz başlangıç hızıyla çalışarak turbo boost özelliğiyle 4.90GHz’e kadar çıkabiliyor. Zorlu görevleri hızlı şekilde tamamlamak için geliştirilen bu sistem, profesyonellerin yoğun iş yükleriyle başa çıkmasını kolaylaştırıyor. DDR5 RAM teknolojisi sayesinde de daha yüksek hız ve bant genişliği sunan cihaz, çoklu görev yönetiminde verim artırıyor.

Akıllı Turbo Soğutma sistemi ile uzun süreli performans

Excalibur G915, ikiz turbo fan sistemi, 5 bakır ısı borusu ve 102 adet 0.2 mm fan bıçağıyla donatılmış akıllı soğutma sistemine sahip. Toplamda 140.000 mm’lik geniş yüzey alanı CPU ve GPU’daki ısıyı etkili şekilde dağıtarak uzun süreli kullanımlarda bile cihazı serin tutuyor. Bu sayede hem oyun hem de üretkenlik süreçleri boyunca performans stabil şekilde korunuyor.

Ultra hızlı veri aktarımı yapılıyor

Excalibur G915, 2.3 kg ağırlığı ve 20.5 mm inceliğiyle taşınabilirliği ön planda tutuyor. Sırt çantasında neredeyse hissedilmeyen hafifliği sayesinde ürün her yere kolayca taşınabiliyor. Yüksek kaliteli metal kasası ise hem dayanıklılık hem de estetik açıdan cihazın premium yapısını tamamlıyor. 1 adet RJ45, 1 adet HDMI, 1 adet Type-C ve 3 adet USB 3.1 Type-A portları ile donatılan cihaz, kullanıcıların tüm çevre birimlerini rahatça bağlayabilmesine imkan tanıyor. Thunderbolt desteğiyle birlikte 40Gb/s’ye varan ultra hızlı veri aktarımı ve 4K çözünürlüğe kadar net görüntü iletimi yapılıyor. Dolby Digital destekli 2x2W stereo hoparlörleri ise oyunlardan filmlere kadar tüm içeriklerde zengin ve etkileyici bir ses performansıyla buluşturuyor.