Oyun dostu okul uygulaması Bahçeşehir Koleji'nde hayata geçirildi

Öğrencilerin okulda problem çözme becerilerini geliştirecek ve takım çalışmasını öğrenmelerini sağlayacak “Oyun Dostu Okul” projesi hayata geçti. Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü okul bahçesi ve koridorlarında oluşturulan güvenli oyun alanlarında uygulanan projeyle, öğrenciler teneffüs ve boş zamanlarında keyifli vakit geçiriyor.

Türkiye’de ilk kez “Oyun Dostu Okul’’ projesi kapsamında Bahçeşehir Koleji Dragos Kampüsü’nün koridorlarına ve bahçesine okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerine uygun 100’den fazla oyun ve etkinlik alanı oluşturuldu. Bu oyunlar, öğrencilerin sadece keyifli zaman geçirmelerine değil, aynı zamanda sosyal ve fiziksel aktivite yapmalarına, problem çözme becerilerini geliştirmelerine, takım çalışmasını öğrenmelerine imkan tanıyor. Proje kapsamında, öğrencilerin okula olan ilgisinin ve mutluluk düzeylerinin artırılmasıyla devamsızlığın azaltılması amaçlanırken, oluşturulan güvenli oyun alanları ile çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkı da hedefleniyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi (YEGAM) Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, "Oyun dostu okul projesi, okulları oyunlaştırmaya çalıştığımız bir proje. Okulun her alanını, koridorlarını, zeminlerini, duvarları ve hatta tavanları, her yeri oyunlaştırdığımız bir proje. Burada oyun dostu okul projesi kapsamında bazı kriterler oluşturduk ve bu kriterleri karşılayan okullarımıza oyun dostu okul akreditasyonunu veriyoruz. Bahçeşehir Dragos Kampüsü okulumuz dünyanın ve Türkiye’nin ilk oyun dostu okulu olarak akreditasyon almaya hak kazandı” dedi.

“Okullarımız en iyi oyun alanları”

Bahçeşehir Koleji Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan, “Bilim ve teknoloji büyük bir hızla ilerliyor ve teknolojiyle birlikte öncelikle eğitimde değişim ve dönüşüm dönemi başladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte öğrenciler artık teknolojik oyunlara yöneldi. Oyunlar açısından baktığımız zaman okullarımız en iyi oyun alanları. Bu açıdan düşündüğümüzde Bahçeşehir Üniversitesi Akademisyenleri ile birlikte oyun dostu okul projesini hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

“Burayı çok sevdim, yapanlara teşekkür ediyorum”

İlkokul öğrencisi Ela Toker, “Oyun alanlarını ben çok sevdim ve ilk geldiğimde de buraya ne olmuş diye çok şaşırdım. Bu oyunlarla aynı zamanda arkadaşlarımın ve benimde gelişmemi sağlıyor. Burayı çok sevdim, burayı yapanlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.