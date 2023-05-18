Oyun girişimciliğinde Yıldız Teknopark ve Gamedev.ist'den önemli partnerlik

YTÜ Startup House ve Gamedev.ist partnerliğinde oyun girişimciler global düzeyde desteklenecek. PC ve konsol pazarına odaklı yapılan partnerlik ile finansal kaynaktan, hukuki desteğe kadar birçok alanda girişimcilere destek sağlanacak.

200 milyar doları geçen dünya oyun pazarının yaklaşık yüzde 45’ini kapsayan PC ve konsol pazarına odaklı önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Dünyanın sayılı kuluçka merkezlerinden biri olan YTÜ Yıldız Teknopark’ın girişimcilik ve kuluçka merkezi YTÜ Startup House ve nitelikli oyun projelerine ciddi destekler sunan Gamedev.ist, girişimciler için bir araya geldi. PC ve konsol oyunlarının sayısını ve niteliğini arttırmak için yapılan partnerlik çerçevesinde, girişimler küresel ölçekte desteklenecek. YTÜ Startup House GamesUp programında yer alacak PC ve konsol girişimleri, Gamedev.ist ile birlikte prodüksiyon ve pazarlama desteklerine de sahip olacak.

Gamedev.ist ile uçtan uca destek

GamesUP programı ile son 1 yılda 70’den fazla stüdyoya mentorluk ve hızlandırma desteği sağlayan YTÜ Startup House, bugüne kadar 14 stüdyoya çeşitli ölçeklerde yaklaşık 1.2 milyon USD değerinde desteklerde bulunan Gamedev.ist ile partnerliğini girişimcilere sunuyor. Stüdyolara uçtan uca destek sağlayarak girişimlerin daha çok üretici süreçlerine odaklanmalarını sağlayan Gamedev.ist, ürünleşme ve satış sonrası performans takibi, finansal süreç yönetimleri gibi destekler de sunacak. Yeni dönemde GamesUp programında yer alacak PC ve konsol girişimleri, Gamedev.ist ile birlikte prodüksiyon ve pazarlama desteklerine de sahip olacaklar.

Gamedev.ist hakkında

Ülkemizden çıkacak nitelikli oyun projelerine destek vermek amacıyla Sinan Akkol ve Faruk Akıncı tarafından kurulan Gamedev.ist, oyun girişimlerinin yenilikçi süreçlere odaklanmalarını ve prodüksiyon kalitelerini yükselterek küresel başarıya ulaşmalarını hedefleyen bir hızlandırma ve yayıncılık programıdır. Gamedev.ist, bugüne kadar 14 stüdyoya çeşitli ölçeklerde yaklaşık 1.2 milyon USD değerinde desteklerde bulundu. Yeni dönemi için Sinan Akkol, F. Faruk Akıncı, Volkan Turan, Enis Kirazoğlu, İsa Turgut İnci ve Türk oyun endüstrisinin duayen ismi Armağan Yavuz ile bir araya gelen Gamedev.ist, PC ve konsol platformlarında faaliyet gösteren girişimleri küresel ölçekte söz sahibi konuma getirmek için faaliyet gösteriyor olacak. Kurulacak olan ekosistem 2026 son çeyreğe kadar 250 milyon dolarlık bir değerleme hedefliyor.

YTÜ Startup House hakkında

YTÜ Startup House teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren girişimlere yenilikçi ve rekabetçi bir ortam oluşturmak ve bu ortamı desteklemek amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Hayatın her alanına dokunan teknoloji odaklı fikirlerle geleceği yeniden kurgulayan YTÜ Startup House, teknolojik iş fikirlerine sahip girişimlerin seçilmesi, büyütülmesi ve globale açılması noktasında etkin bir portföy yönetimi yapmaktadır. YTÜ Startup House erken aşama girişim fonu ile sermayeye erişimi kolaylaştıran fırsatlar sunmanın yanı sıra uluslararası ofisleri ile ihracat odaklı hizmetler geliştirerek ihracat kapasitesinin arttırıcı hızlandırıcılar düzenlemektedir. Farklı profillerdeki girişimci adayları ve erken aşama startuplar, Yıldız Akademik Kuluçka, Ön Kuluçka ve Kuluçka Programları dahilinde desteklemektedir. Girişimcilerin, startup programlarına kolayca eriştiği, aynı çatı altında farklı pencerelerden hayata bakan mentorlarla eşleştiği kuluçka merkezi olan YTÜ Startup House, sadece girişimcileri değil akademisyenleri, yatırımcıları ve kurumsal firmaları bir araya getiren güçlü bir köprü görüyor.