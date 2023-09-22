Oyun karavanı deprem bölgesine gidiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Çocuk Oyunları Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde hazırlanan Oyun Karavanı, deprem bölgesine gitmek için Balıkesir’den yola çıkıyor.

Balıkesir’den yola çıkan oyun karavanı Atatürk Stadı önünden uğurlandı. Çocuk Oyunları Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcisi tarafından tanıtımı yapılan tır da geleneksel çocuk oyunları bulunurken, deprem bölgesinde çocuklar oyunsuz kalmasın sloganı ile başlayan çalışma sonunda oyun karavanı Balıkesir’den uğurlandı. 25 Eylül’de deprem bölgesine varacak olan Hatay ile şehirleri dolaşmaya başlayacak ve son durağı Diyarbakır olacak. İhlas Haber Ajansı’nın da paydaşları arasında yer alınan proje ile deprem bölgesinde çocukların yüzlerinin gülmesi hedefleniyor.