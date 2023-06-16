Oyun oynayan çocuğu yılan soktu
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsalında oyun oynayan 13 yaşındaki çocuğu otluk alanda yılan soktu.
Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsalında oyun oynayan 13 yaşındaki çocuğu otluk alanda yılan soktu.
Olay, saat 18.30 sıralarında kırsal Çitli Mahallesi otluk alanda meydana geldi. Oyun oynayan Umut A.’yı (13) bir anda otların arasından çıkan yılan ısırdı. Bacağında acı hisseden çocuk ailesine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.