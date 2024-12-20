Oyun tutkunları için yılbaşı şöleni başlıyor

Excalibur’un oyun dünyasını bir araya getirecek ‘Yılbaşı Şöleni’, 21 Aralık-28 Aralık tarihleri arasında oyunseverleri bekliyor. En sevilen yayıncıların katılacağı ve canlı olarak gerçekleşecek bu özel yayınlara katılacak izleyiciler, eğlence dolu anlara tanık olurken Excalibur’un sürpriz ödüllerini de kazanma şansı yakalayacak.

2024 yılını heyecan dolu bir şölenle uğurlamak isteyen Excalibur, yılbaşına özel düzenlediği ‘Yılbaşı Şöleni’ ile en sevilen yayıncıları ve oyun tutkunlarını bir araya getiriyor. Twitch ve Kick’in popüler isimlerinden Ferit ‘wtcN’ Karakaya, Özgür ‘Root’ Alagül, İslam ‘Rammus53’ Ekşi ve Cenk ‘Combatry’ Erşahin başta olmak üzere birçok yayıncının katılım sağlayacağı etkinlikler, 21 Aralık - 28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Yalnızca nişan alma değil, stratejik düşünme ve takım koordinasyonu da gerektiren Counter-Strike 2 ve PUBG’nin yanı sıra, her yayıncının kendi tarzına göre oynayacağı oyunlarla renklenecek etkinlikler, unutulmaz anlara sahne olacak. Eğlenceli aktiviteler eşliğinde oyun dünyasının tüm yönlerini doyasıya yaşayacak olan izleyiciler, aynı zamanda Excalibur 27’’ 300Hz Curved Gaming Monitör’ün de olduğu birçok sürpriz ödülü de kazanma şansı yakalayacak.