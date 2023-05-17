Oyuncak, kitap ve alışveriş malzemelerinden oluşan kolileri depremzede arkadaşlarına gönderdiler

Adapazarı Vali Mustafa Uygur İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, öğretmenlerininin koordinesinde içerisinde oyuncak, kitap ve alışveriş malzemelerinin bulunduğu kolileri deprem bölgesindeki Adıyaman Sincik Söğütlü İlkokulu öğrencilerine gönderdi. Öğrenciler ayrıca kolilerin içerisine geçmiş olsun dileklerini içeren mektuplarını da koydular.

Adapazarı Vali Mustafa Uygur İlkokulu 4. sınıf öğrencileri yaptıkları davranış ile duygulandırdı. Öğrenciler, sınıf öğretmenleri Süreyya Yazıcı Orcan koordinesinde hazırladıkları kolileri deprem bölgesinde bulunan Adıyaman Sincik Söğütlü İlkokulu’na gönderdi. Topladıkları kitaplar, aldıkları oyuncak ve alışveriş malzemelerinden oluşan kolileri depremzede arkadaşlarına gönderen öğrenciler ayrıca hazırladıkları mektuplarla geçmiş olsun dileklerini de ilettiler. Sınıf öğretmeni Yazıcı Orcan, “Sakarya’dan deprem bölgesindeki arkadaşlarına gönül köprüsü kuran öğrencilerimizi güzel yürekleri için tebrik ediyor, iletişim kurup okulları organize edenlere ilgisi ve özverisi için teşekkür ediyoruz” dedi.