Oyuncak sektörü, değişim istiyor

Oyuncak sektörü yeni yönetimini seçmeye hazırlanıyor. Oyuncakçılar Derneği’nin 20 Mart’ta yapılacak seçimlerinde, sektöre yeni bir değişim getirmek isteyen üyeler, Raşit Akar’ın başkan adaylığında birleştiklerini açıkladı.

’Oyuncakta değişim’ mottosuyla yola çıkan ve sektör yönetiminde değişim talep eden oyuncakçılar, tek başkan adayı ile hareket etme kararı aldıklarını açıkladı. Akar, oyuncak sektörü çok büyük bir ivme kazansa da dünya ölçeğinde Türkiye’nin halen çok geride olduğunu belirterek, "Bizim en önemli amacımız, zamanı yakalayabilmiş, ulaşılabilir, şeffaf, tamamen sektörün menfaatleri ve gelişimi için çalışan ve tüm paydaşlarına dokunan bir yönetim oluşturmak. Özel projeler geliştirerek, direkt olarak fayda sağlayacakları uygulamaları hayata geçirecek iş birlikleri yapacağız. Özellikle ihracat noktasında B2B etkinliklere çok önem vereceğiz. Dijital ortamda çoklu dil seçenekleri ile üye firmaların web sitelerine dünyanın her noktasından ulaşılmasını sağlayacağız. İthalat ile ilgili gözetim ve tareks uygulamalarında sektörün problemlerini ilgili kurumlar nezdinde sürekli ön planda tutacağız ve gri noktaları ortadan kaldıracağız. Bu noktada ithalatçılar ve imalatçılar için çözüm odaklı çalışmalar yürütüp, gerek devlet kurumları gerekse STK’lar nezdindeki muhataplarımızla çok yakın ilişkiler içinde olacağız" dedi.