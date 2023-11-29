Oyuncu Ayhan Taş'tan 'İnteraktif doğaçlama atölyesi'

Hayat Hastanesi tarafından düzenlenen, hastane çalışanları ve ailelerinin katıldığı yılsonu etkinliğinde ünlü tiyatro oyuncusu Ayhan Taş sahne aldı.

Bursa’da 45 yıldır sağlık sektöründe hizmet veren Hayat Hastanesi, yılsonu programında hastane personeline ve ailelerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve tiyatro oyuncusu Ayhan Taş’ın sahne aldığı interaktif tiyatro oyununa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör Betül Kabalar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başhekim Dr. Fatih Özkul ve hastane personeli katıldı. Oyun öncesi konuşan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu büyük milletin cesareti, feraseti, mücadele arzusu en önemlisi de birlikteliği ülkemizin önündeki engelleri aşmamızı sağladı. Birlik oldukça, kenetlendikçe büyüdük; büyüdükçe kazandık. Bundan sonra da öyle olacaktır” dedi.

Türkiye’nin dünyada örnek gösterilen bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirten Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Ahmet Özkul, “Biz de Hayat Hastanesi olarak, 45 yıldır bu başarı yolculuğunun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. 1978 yılında çıktığımız bu yolda, 45 yıldır yatırımlarımızla ve çalışmalarımızla adı Bursa’yla özdeşleşen köklü bir sağlık kurumu olmayı hedefledik ve bunda da başarılı olduk” diye konuştu. Hayat Hastanesi olarak bugüne kadar “Sağlığınız İçin Hayat’tayız” sloganı ve yaklaşımıyla çalıştıklarını söyleyen Ahmet Özkul, “Oldukça yoğun ve verimli geçen 2023 yılında sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCIkalite belgesini de alarak kalitemizi taçlandırdık. Başarımızın arkasında ekibimizin özverili çalışmalarının payı çok büyüktür. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarı çıtamızı yükselterek, hep birlikte 2024 yılında daha dinamik, enerjik ve başarılı bir yıl geçirmeyi diliyoruz. Bu yılın sonunda da tüm personelimiz, aileleri ve doktorlarımızla tiyatro etkinliğinde biraraya geldik. Tiyatro oyuncusu Ayhan Taş’a ve tüm personelimize katılımları için teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar, “Yoğun geçen bir yılın ardından doktorlarımız, personelimiz ve ailelerinin katılımı ile motivasyon etkinliği düzenledik. Bu güzel etkinlikte interaktif tiyatro oyununu sahneleyen tiyatro oyuncusu Ayhan Taş’a da teşekkür ediyoruz” dedi.

Oyun sonrasında Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatör Betül Kabalar, sahnelediği gösteri ile programa katkı sağlayan ünlü tiyatro oyuncusu Ayhan Taş’a çiçek takdim etti.