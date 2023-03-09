Oyuncu Ayşegül Çınar'ın yargılandığı davada karar

Beyoğlu’ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Çınar’ı 6 ay 22 gün hapis cezası ile 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Çalıkoğlu ise 6 ayrı suçtan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Beyoğlu’ndaki bir otelin restoranında Haziran 2021’de meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada taraf avukatları esasa ilişkin savunma ve beyanlarda bulundu.

Çınar’a 6 ay hapis cezası

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ayşegül Çınar’ı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak cezanın 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. Mahkeme Çınar’ı ayrıca, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ise 10 bin 600 lira adli para cezasına çarptırdı.

Çalıkoğlu’na 6 ayrı suçtan 8 yıl 7 ay hapis cezası

Mahkeme, sanık Furkan Çalıkoğlu’nu ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘silahla tehdit’, ‘hakaret’, ‘mala zarar verme’ ve ‘nitelikli yaralama’ suçlarından toplamda 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin ’müşteki’ olarak yer aldı. İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar’ın, ’kamu görevlisine hakaret’ ve ’görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun ise ’kamu görevlisine hakaret’, ’silahla tehdit’, ’görevi yaptırmamak için direnme’, ’mala zarar verme’ ve ’silahla yaralama’ suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8 Eylül 2021 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından Furkan Çalıkoğlu’nun eylemlerinin öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek, dosya Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Yapılan itirazlar neticesiyle dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.