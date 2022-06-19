Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. katta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Oyuncudan geriye ise çekmiş olduğu görüntüler kaldı.

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  • 19.06.2022 18:36
  • Güncelleme: 19.06.2022 18:55
Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa’da 15. katta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Oyuncudan geriye ise çekmiş olduğu görüntüler kaldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kadını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının isminin 47 yaşında Yonca Türkman olduğu tespit edildi. Türkman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkman’dan geriye çektiği görüntüler kaldı.

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Hayatını kaybeden oyuncu Yonca Türkman’ın daha önce birçok dizide rol aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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