Oyunlarda yapay zeka faktörü

Yapay zeka merkezli teknolojilerle geliştirilen projeler, oyun sektöründe de dikkat çekiyor.

Oyun endüstrisinde çığır açmaya hazırlanan Unipoly kurucu ortağı Emir Emad, "Oyun sektörünün dinamiklerini şekillendirecek ve stüdyolara birçok avantaj sağlayacak servisler geliştiriliyor. Web3 entregrasyonu tamamlanan Raidfield 2’nin 2 milyon üzerinde kullanıcının deneyimine sundu. Geliştirilmesi devam eden oyunlar da bu yıl içerisinde yayınlayacak. Bir oyunun film çekimlerine de başlayarak tarihte ilk defa bir oyun filmi ile eş zamanlı kullanıcılarının deneyimine sunulacak. AI ve Web3 teknolojilerini entegre ederek oyun deneyimlerini geliştiren kapsamlı bir geliştirme platformu sunuluyor. Platform, AI yardımıyla çok oyunculu yapı geliştirme, otomatik Web3 ve NFT yapısı entegrasyonu ve API oluşturma gibi özellikler içeriyor. Ayrıca, AI asistanı, oyunların detaylı analizinde, teknik özetlerde ve arka plan mimarisi oluşturmada yardımcı oluyor. Platform, entegrasyonu kolaylaştıran güçlü bir arka plan dağıtım sistemi ve güvenlik SDK ile de dikkat çekiyor. Bu teknoloji platformu, oyun stüdyolarının bütün temel ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunarak ciddi maliyet ve zamandan tasarruf etmelerine imkân sunuyor" dedi.