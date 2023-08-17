Öz İplik İş Genel Başkanı Ay: 'Türkiye hazır giyimde kan kaybediyor'

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Türkiye hazır giyimde kan kaybediyor" dedi.

Rafi Ay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ay, “Türkiye hazır giyimde kan kaybediyor. Markalar Türkiye’de imalatı birer birer durduruyor. Emekçiler bu ülkeye her yıl 20 milyar dolar kazandırıyor. Diğer sosyal sıkıntılar yanında bu tutarı hangi sektörle telafi edeceksiniz. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşundaki 30 firmasıyla, bugün ülkemizdeki istihdamın yüzde 60’ına yakınını karşılayan Çorlu’da sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere biz tekstil sektöründe örgütlü bir sendikayız. Özellikle tekstil sektöründe ve genel anlamda biz emekçilerin yaşadığı sıkıntılar var. Bunları sizlerin aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak isterim.” ifadelerini kullandı.

"Tekstil sektörüyle ilgili maalesef şu anda gerçekten sıkıntılı bir süreç var." diyen Ay, “Tabii bu yaşadığımız sıkıntılı süreçler sektöre kademe kademe yansısa da bunun nedenleri var. Bunun çözümü var. Bu anlamda biz hem nedenlerini söylüyoruz, hem de çözümlerini de öneriyoruz. Biz sizler aracılığıyla çağrı yapıyoruz. Ancak burada sendikamızın tek başına hareket etmesi yetmiyor. Diğer işçi sendikaları, diğer işçi kuruluşları, işveren kuruluşları, devlet yetkilileri de bir araya gelmeli. Bu sıkıntının çözülmesinin yöntemi hepimiz bir araya gelip sektörün sıkıntılarını konuşmalıyız.” şeklinde konuştu.