Öz İplik İş, Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte 1 Mayıs'ı Kahramanmaraş'ta kutlayacak

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Konfederasyonumuz Hak-İş ve bağlı sendikalarla birlikte, 1 Mayıs’ta Kahramanmaraş’ta, çevre illerden gelen teşkilatımızla bir araya geleceğiz. 81 ilde okuyacağımız 1 Mayıs bildirisi ile sorunlarımızı ve taleplerimizi dile getireceğiz” dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, farklı bir 1 Mayıs yaşanacağını belirtti.

“Emekçilerle, tüm yurttaşlarımızla birlikte dayanışma için asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta olacağız” diyen Ay, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anarak sendika üyeleri ve vatandaşların yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Ay, 1 Mayıs’ların emekçilerin coşkuyla kutladığı ve çalışma hayatındaki sorunları gündeme getirip çözüm istediği günler olduğunu aktararak, “Salgın döneminde alanlarda olamadık. Bu yıl ise maalesef 6 Şubat depremlerinin acısı kalbimizdeyken meydanlara çıkıyoruz. Bu nedenle, 1 Mayıs’ta depremi yaşayan Kahramanmaraş’ta meydanda olacağız. Ayrıca 81 ilde meydanlara çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Sendika olarak gerek üyeler, gerekse de depremzedelerin yanında olarak her türlü ihtiyaçlarını karşılamada ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Ay, şunları kaydetti:

“Deprem yaralarını sarmak için atılan her türlü adımı olumlu buluyoruz. Bölgede işi korumak için alınan kısa çalışma, nakdi ücret, sözleşme süre uzatma, sosyal güvenlik desteklerini olumlu karşılıyoruz. Bu dönemde uzun süredir mücadelesini sürdürdüğümüz Emeklilikte Yaşa Takılanların haklarının büyük bir ölçüde karşılandığı düzenlemeyi de olumlu bulduğumuzu belirtiyoruz. Buna karşılık, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, iş ve işçiyi koruyan düzenlemelerdeki aşınmalar, örgütlenme önündeki engellerle mücadele gündemimizdeki yerini korumaktadır. Bunlara ilave olarak, işkolumuza dahil sektörlerde ekonomik görünüm bozulmaktadır. Ekonomik kayıplara varan zor bir döneme girilmiştir. Emekçiler ne yüksek enflasyonun ne de sektörel zorlukların sorumlusudur. İşkolumuzun emekçileri her zaman olduğu gibi fedakarca çalışmış, dünyanın en becerikli işgücünden biridir. Üzerine düşeni yapmıştır. Bu sürecin mağduru yapılmaya kalkışılmasını asla kabul etmeyiz.”

Sendika olarak emeği ve emekçiyi koruyan çalışmaları daha da artırarak devam edecekleri mesajını veren Ay, emekçilerin hakkını korumak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, “İş barışının, verimliliğin, refahın yolunun örgütlü, toplu pazarlık düzeni oturmuş, sendikalı işyerlerinde olabileceği inancındayız. Yeni sendikacılık anlayışıyla İşkolumuzdaki tüm sendikasız işçilere ulaşmak ve üye yapmak bizim nihai hedefimizdir. Mutluluk, refah, iş barışı, daha iyi iş ve hakça bölüşüm için sektörümüzde bulunan tüm emekçileri Öz İplik İş’te örgütlenmeye davet ediyoruz” dedi.

Ay, mesajını tüm çalışanların 1 Mayıs gününü kutlayarak sonlandırdı.